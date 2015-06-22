От "Истории игрушек" до "Головоломки": мультипликационные шедевры Пита Доктера

"Головоломка", 2015 г. Фото: disneyscreencaps.com

В прокат московских кинотеатров вышел новый диснеевский мультфильм "Головоломка", который уже признали шедевром мировой анимации. О создателе мультфильма режиссере Пите Доктере и его самых успешных работах – в материале сетевого издания M24.ru.

"История игрушек"

Анимационная картина "Головоломка", собирающая по всему свету полные залы, стала для мастера американской анимации Пита Доктера своего рода вишенкой на торте. Путь в мультипликацию начался для него с ленты, которую сегодня знает каждый ребенок – это "История игрушек". Мультфильм стал первой полнометражной мультипликационной картиной, смоделированной на компьютере. Он проложил путь всем последующим полнометражкам, начиная от "Шрека”" и заканчивая нынешней "Головоломкой".

"История игрушек" – удачный продукт коллаборации Pixar и Walt Disney, которая принесла создателям не только 362 миллиона долларов кассовых сборов по всему миру, но и номинацию на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий". Естественно, успех мультфильма вдохновил его авторов на создание второй части, которая появилась в 1999 году.

Среди авторов сценария был и Пит Доктер. Все члены команды, которая работала над мультфильмом, сегодня составляют ударную группу компаний Pixar и Disney: режиссер: Джон Лассетер, стал продюсером "Холодного сердца", "Рапунцель", "Корпорации монстров", "ВАЛЛ•И", а сценарист Эндрю Стэнтон стал режиссером того же "ВАЛЛ•И" и продюсером мультфильма "Рататуй". Одним словом, двадцать лет назад сложилась команда, которая сегодня, если не правит миром, то уж точно формирует сознание детей всего мира.

"История игрушек". Фото: disneyscreencaps.com

"Корпорация монстров"

В "Корпорации монстров" Пит Доктер выступил уже в качестве режиссера. Хотя и Стэнтон (в качестве сценариста), и Лассетер (как продюсер) также приняли участие в работе над ней. Мультфильм не только получил "Оскар" в номинации "Лучшая музыка" за песню If I Didn’t Have You ("Если бы у меня не было тебя") и собрал более полумиллиарда долларов в мировом прокате, но и породил на свет целую вселенную монстров: город Монстрополис, населенный чудищами самых разных типов, размеров и даже составов тела.

Мультфильм гениален тем, что буквально в каждом его кадре скрывается дополнительный подтекст. Есть огромное количество отсылок к кино, другим мультфильмам и реальной жизни. Одна из них – слоганы Scare different… ("пугай иначе") на рекламе компьютера в журнале, который мелькает в кадре кадре, или Think funny ("Думай смешно") на стенах "Корпорации", которые являются намеками на слоган Стива Джобса, придуманный для Apple, являвшегося на тот момент генеральным директором Pixar.

И каким бы детским ни казался мультфильм "Корпорация монстров", в нем была были заложена заложены глубокая философская идея, размышления о том, откуда берутся детские страхи. Тонкий психологизм стал характерной чертой всех работ Доктера.

"Корпорация монстров", 2001. Фото: disneyscreencaps.com

"ВАЛЛ•И"

"ВАЛЛ•И" стал очередной совместной работой компаний Pixar и Disney, а также Стэнтона-режиссера, Лассетера-продюсера и Доктера, озвучившего одного из самых очаровательных роботов космического корабля – робота-уборщика и к тому же педанта, у которого никогда не заканчивается работа и для которого главный герой "ВАЛЛ•И" становится настоящей проблемой.

До мультфильма "ВАЛЛ•И" Эндрю Стэнтон получил "Оскар" за анимационную картину "В поисках Немо". А "ВАЛЛ•И" стал первой научно-популярной антиутопией в мультипликации, объяснявшей детям, почему не стоит мусорить и к чему это может привести. Оригинальное название фильма WALL-E, аббревиатура, которая переводится и расшифровывается приблизительно так: мусоропогрузчик земного класса. Чтобы сохранить название при переводе, пришлось составить новую аббревиатуру: "Вселенский Аннигилятор Ландшафтный Легкий • Интеллектуальный". Дети подмену слов вряд ли заметят, но в данном случае, стоит отметить, она выглядит вполне удачно.

"ВАЛЛ•И". Фото: disneyscreencaps.com

"Вверх"

Каннский кинофестиваль 2009 года впервые в своей истории открылся показом мультфильма. Это была лента "Вверх", которую встретили овациями. За картину Доктер получил две премии "Оскар": как "Лучший анимационный фильм" и "Лучший саундтрек". Также картина стала лауреатом BAFTA и призером Венецианского кинофестиваля.

В общем, если с 1995 года мультипликация показала кинематографу, что с ней необходимо считаться, то теперь стало ясно всем: мультфильмы предназначены не только для маленьких, но и для всех, и говорят на языке, понятном каждому – языке ярких эмоций, сильных чувств и подлинного восторга. Картина о конфликте поколений, любви, верности, преданности, старческой ворчливости и детской болтовне. Она вообще о каждом из нас.

Мультфильм был посвящен памяти выдающихся диснеевских аниматоров: Фрэнка Томаса ("Пиноккио", "Питер Пэн", "Спящая красавица", "Золушка" и "101 далматинец", Олли Джонстона ("Белоснежка и семь гномов", "Фантазия", "Бэмби") и Джо Гранта ("Красавица и чудовище", "Алладдин", "Король Лев", "Мулан", "Покахонтас"). Эти аниматоры выработали стиль рисунка мультфильмов компании Walt Disney и внесли неоценимый вклад в историю анимации наряду с основателем корпорации. Также фильм почтил память легендарных голливудских актеров Спенсера Трэйси и Уолтера Мэттау, голливудских актеров, с которых был списан образ Карла Фредриксена.

"Вверх", 2009. Фото: disneyscreencaps.com

"Головоломка"

"Головоломка" – очередной шедевр команды под предводительством Доктера и Лассетера. Мультфильм, сюжет которого укладывается от силы в два-три предложения, рассказывает об устройстве памяти маленькой девочки. В некоторых эпизодах начинает казаться, что картина для самых крохотных малышей. Но каждый раз это визуальный обман, ибо примитивное изображение вскрывает целые пласты философской мысли.

Там, где речь идет о конфликте абстрактного и конкретного мышления, психологические приемы, вплоть до гештальта, показаны до очевидного просто. Невольно задумываешься, как велика, должно быть, команда детских психологов, которая работала над мультфильмом. Но даже если бы там был один Доктер, он бы наверняка справился. Ведь он давно понял, что каждый взрослый в душе всегда остается ребенком. Об этом он и пытается нам напомнить.

"Головоломка", 2015 г. Фото: disneyscreencaps.com

Екатерина Кинякина