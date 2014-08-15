Про Бетти Буп снимут первый полнометражный фильм

Бетти и Саймон Коуелл. Фото: facebook.com/BettyBoop

Про мульт-красотку Бетти Буп собираются снять первый полнометражный фильм. Пока неизвестно, будет ли он полностью анимационным. Вполне возможно, что реальные актеры тоже появятся на экране.

Над фильмом о сексуальном мультипликационном персонаже родом из 1930-х работают студии Syco Entertainment и Animal Logic Entertainment, сообщает Variety. Animal Logic приложили руку к созданию "Лего. Фильм" (The Lego Movie), "Великого Гэтсби" (The Great Gatsby), "Мулен Ружа" (Moulin Rouge).

Продюсерами картины будут Зарех Налбандян, Джейсон Люст, Саймон Коуелл и Адам Милано. Режиссер и сценарий пока не определены.

Рисованная Бетти Буп, обладательница коротенького платья и открытого декольте, "родилась" в 1930 году, создал ее Макс Флейшер. За период с 1932 по 1939 год было выпущено около 100 черно-белых короткометражек с Бетти. Персонаж отличался кокетством, любовью к веселью, откровенной сексуальностью.

Фото: facebook.com/BettyBoop

В 1934 году образ красотки подвергся цензуре. Тогда в США вступил в действие кодекс, регулировавший, что в кино показывать можно, а что нельзя. Бетти правилам не соответствовала, так что юбку ей пришлось удлинить, декольте же и вовсе пропало. Популярность красавицы резко снизилась, и в 1939 году проект пришлось закрыть.

В 1950-х Бетти стали показывать в США по телевидению. Кроме того, она появлялась в фильме "Кто подставил кролика Роджера" 1988 года выпуска.

В 1990-х в разработке был полнометражный фильм о Бетти, однако он так и не был пущен в производство.