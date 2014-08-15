Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15 августа 2014, 12:19

Про Бетти Буп снимут первый полнометражный фильм

мультфильмы кино Бетти Буп

Бетти и Саймон Коуелл. Фото: facebook.com/BettyBoop

Про мульт-красотку Бетти Буп собираются снять первый полнометражный фильм. Пока неизвестно, будет ли он полностью анимационным. Вполне возможно, что реальные актеры тоже появятся на экране.

Над фильмом о сексуальном мультипликационном персонаже родом из 1930-х работают студии Syco Entertainment и Animal Logic Entertainment, сообщает Variety. Animal Logic приложили руку к созданию "Лего. Фильм" (The Lego Movie), "Великого Гэтсби" (The Great Gatsby), "Мулен Ружа" (Moulin Rouge).

Продюсерами картины будут Зарех Налбандян, Джейсон Люст, Саймон Коуелл и Адам Милано. Режиссер и сценарий пока не определены.

Рисованная Бетти Буп, обладательница коротенького платья и открытого декольте, "родилась" в 1930 году, создал ее Макс Флейшер. За период с 1932 по 1939 год было выпущено около 100 черно-белых короткометражек с Бетти. Персонаж отличался кокетством, любовью к веселью, откровенной сексуальностью.

Фото: facebook.com/BettyBoop

В 1934 году образ красотки подвергся цензуре. Тогда в США вступил в действие кодекс, регулировавший, что в кино показывать можно, а что нельзя. Бетти правилам не соответствовала, так что юбку ей пришлось удлинить, декольте же и вовсе пропало. Популярность красавицы резко снизилась, и в 1939 году проект пришлось закрыть.

В 1950-х Бетти стали показывать в США по телевидению. Кроме того, она появлялась в фильме "Кто подставил кролика Роджера" 1988 года выпуска.

В 1990-х в разработке был полнометражный фильм о Бетти, однако он так и не был пущен в производство.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать