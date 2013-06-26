19 июля в Москве пройдет этап серии World Superbike

Фото: ИТАР-ТАСС

19 июля в Москве пройдет российский этап серии World Superbike. Лучшие гонщики мира будут соревноваться друг с другом на трассе Motor Raceway.

Команды и гонщики из классов World Superbike и World Supersport будут соревноваться в классе мотоциклов с двигателями объемом 1200 кубических сантиметров, сообщает интерактивная афиша Москвы.

В гонках примут участие такие звезды как Карлос Чека, Марко Меландри, Владимир Леонов, Том Сайкс и Сэм Лоус. На трассе будут представлены мотоциклы BMW, Yamaha, Honda, Aprilia, Suzuki, Kawasaki и других известных компаний.

Зрители смогут не только понаблюдать за гонкой, но и пообщаться со своими кумирами, а также посетить паддок.

Начало - в 11.45.