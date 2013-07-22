На пике скорости: мотогонки со смертельным исходом

Следователи выясняют обстоятельства гибели гонщика в Подмосковье

В минувшее воскресенье под Волоколамском на трассе Moscow Raceway во время проведения Чемпионата мира по Супербайку погиб итальянский гонщик Андреа Антонелли. Сетевое издание M24.ru вспоминает пилотов, которые также стали жертвами аварий на гоночных треках.

Мотогонки – один из наиболее опасных видов спорта. Высокие скорости, крутые повороты и минимальная защита, казалось бы, должны приводить к большому количеству аварий, травм и смертей. Однако не все так плохо, как кажется на первый взгляд, мотоциклисты надежно защищены от возможных последствий аварии. И лишь иногда, как это было в минувшее воскресенье с Андреа Антонелли на трассе Moscow Raceway, происходят трагедии.

После аварии, в которой погиб Дайдзиро Като

Антонелли не справился с управлением на мокрой трассе и упал с мотоцикла. В лежащего на треке пилота врезался его соотечественник Лоренцо Дзанетти, ехавший следом за ним пилот также не смог увернуться от удара. Антонелли получил тяжелейшие с жизнью травмы и скончался в реанимобиле.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели гонщика.

Антонелли – далеко не первый мотогонщик, который погиб в результате аварии на треке. M24.ru вспоминает самые известные случаи гибели пилотов во время соревнований.

В 1993 году авария на треке в Хересе унесла жизнь японского гонщика Нобоюки Вакаи. Пилот, выступавший в категории мотоциклов с двигателем объемом 250 кубических сантиметров (250 сс), погиб при выезде из паддока.

Виновником происшествия стал болельщик одной из гоночных команд, который случайно оказался в паддоке, - он выскочил на питлейн прямо перед мотоциклом Вакаи. Японец не сумел увернуться от столкновения и ударился головой о заграждение на питлейне. Болельщик получил серьезные травмы, но остался жив.

Спустя 10 лет в аварии погиб известный гонщик, чемпион мира 2001 года в классе 250 сс Дайдзиро Като. Во время гонки в Японии Като потерял управление и на огромной скорости врезался в отбойник. Инцидент выпал из общей картины трансляции, а сама гонка так и не была остановлена. Като впал в кому, из которой так и не вышел. Спустя две недели после аварии гонщик скончался.

Авария, в которой погиб Сея Томидзава

Особенно грустно, когда гибнут новички, которые только-только сели за руль мотоцикла. Увы, но в истории мирового мотоспорта есть и такие случаи. В августе 2010 года во время прогревочного заезда погиб 13-летний пилот юношеской серии USGPRU Питер Ленц.

Погиб почти как Антонелли – упал с мотоцикла прямо под колеса ехавшему сзади гонщику. Тот не пострадал, а Ленца доставили в госпиталь, где он скончался из-за тяжелых травм.

Несмотря на юный возраст, Ленц был уже довольно опытным пилотом – за свою весьма короткую карьеру он успел выиграть 135 гонок.

Не успело мировое мотосообщество проститься с Ленцем, как произошла новая трагедия: разбился японский гонщик Сея Томидзава.

Трагедия произошла во время Moto GP Сан-Марино на трассе Мизано. Томидзава потерял управление во время скоростного поворота и упал на траекторию движения. Следом за Томидзавой ехали Скотт Реддинг и Алекс де Анджелис, которые не успели изменить траекторию и врезались в Томидзаву. Японец погиб в больнице от полученных травм.

Гибель Марко Симончелли

Гонка так и не была прекращена, а против организаторов возбудили уголовное дело за несвоевременное оказание первой помощи Томидзаве.

А самый известный случай произошел 23 октября 2011 года на трассе Сепанг в Малайзии. Жертвой аварии стала восходящая звезда мотоспорта Марко Симончелли. Друг девятикратного чемпиона мира по мотогонкам MotoGP Валентино Росси считался одной из главных надежд этого вида спорта. Специалисты были уверены, что Симончелли в скором будущем станет чемпионом мира. Но получилось иначе – итальянец погиб в аварии, тоже похожей на инцидент в Подмосковье.

Симончелли вел борьбу за позицию с другим гонщиком и упал с мотоцикла. По несчастливой случайности, байк вместе с гонщиком вынесло на траекторию движения других мотоциклистов и в него врезались сразу два пилота – Колин Эдвардс и Валентино Росси.

Гонку немедленно остановили, Симончелли отправили в больницу, но было уже поздно – итальянец скончался.

Василий Макагонов