В Москве появятся пожарные-мотоциклисты

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На территории Большой Москвы будет повышаться уровень пожарной безопасности, сообщает Интерфакс.

Сегодня российские пожарные отмечают свой профессиональный праздник. 30 апреля 1649 года царем Алексеем Михайловичем был подписан "Наказ о градском благочинии", заложивший фундамент организации профессиональной службы пожарной охраны.

В рамках праздничных мероприятий заместитель руководителя МЧС Владимир Пучков открыл на востоке Москвы новый пожарно-спасательный отряд, оснащенный новейшей техникой. Чиновник также успел пообщаться с пожарными и рассказать о планах по развитию службы после присоединения новых территорий к Москве.

"В соответствии с планами, с 1 июля 2012 года пожарно-спасательные подразделения будут работать в другом режиме", - заявил замминистра. "Все решения приняты и на новых территориях будут работать усиленные подразделения, в том числе и мотоциклисты-пожарные, в соответствии с более строгими требованиями", - уточнил он и добавил, что в столице действуют особые нормативы прибытия пожарных на место происшествия.

Также Пучков рассказал о перспективах привлечения молодых сотрудников в пожарную охрану, в том числе об обеспечении сотрудников службы жильем. "Приезжает молодой лейтенант, он и сразу получает однокомнатную комфортную квартиру на период службы. В случае увеличения семьи жилищные условия будут улучшаться. В квартирах есть мебель и все необходимое для жизни", - отметил заместитель министра. Он добавил, что в будущем намечены новые программы развития системы пожарной безопасности.