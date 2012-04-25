ГИБДД просит мотоциклистов быть аккуратнее на дороге

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Сотрудники ГИБДД разместили на сайте ведомства обращение, в котором попросили мотоциклистов быть внимательнее и аккуратнее в новом сезоне.

"Ежегодно с открытием сезона число аварий с участием мотоциклистов резко возрастает, причем нередко такие происшествия заканчиваются смертью байкеров, которые, понятно, наименее защищены от травм, чем водители автомобилей", - заявил полковник полиции Владимир Шевченко.

По имеющимся данным, за 2011 год в ДТП с участием мотоциклов погибли 1 308 человек, еще более 10 тысяч получили тяжелые травмы. За первые месяцы 2012 года побобных аварий произошло уже 116 подобных аварий, в сумме унесших жизни 17 человек.



"Хотелось бы напомнить мотоциклистам основные правила безопасного вождения. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно одеть специальную мото защиту. Перед тем как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, не забывайте обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации", - напомнил представитель ГИБДД.

Также Шевченко отметил, что каждому водителю "подсознательно следует быть готовым к внезапному появлению байкера, поэтому при перестроениях и других маневрах следует несколько раз убедиться в их безопасности".