Мотопарад стартовал в столице

Мотопарад, приуроченный к официальному открытию сезона, стартовал в Москве, передает телеканал "Москва 24". Байкеры начали движение в 11:00 от проспекта Академика Сахарова. Завершиться их заезд должен на ВДНХ.

"Сегодня мы от имени правительства Москвы постарались сделать так, чтобы большая часть города была отдана мотоциклистам, чтобы та вежливость, которая присуща мотосообществу города, распространялась на всех участников дорожного движения", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Посмотреть прямую трансляцию мотопарада "Москва – город для мотоциклистов" может любой желающий через сервис "Окно в город".

На протяжении всего маршрута для автомобилистов будут действовать временные ограничения. С 09:00 до 11:00 невозможно проехать по проспекту Академика Сахарова.

С 11:00 до 12:00 перекроют Самотечную эстакаду, Садовую-Каретную, Садовую-Триумфальную, Большую Садовую, Садовую-Кудринскую улицы, Новинский, Смоленский, Зубовский бульвары, Валовую улицу, улицу Зацепский Вал, Ульяновскую эстакаду, улицу Земляной Вал, Садовую-Черногрязскую улицу, проспект Мира, а также дублер проспекта Мира, Останкинский проезд и улицу Бориса Галушкина.