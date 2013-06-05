К августу камеры фотовидеофиксации начнут следить за мотоциклистами

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти выбирают улицы для проведения пилотного проекта по запуску камер, следящих за превышением скорости мотоциклистов. Об этом M24.ru рассказал замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Калужский.

По его словам, пилотный проект будет запущен в течение двух месяцев и продлится 20 - 25 дней. По словам Калужского, камеры, фиксирующие нарушения скорости мотоциклов, отличаются от тех, что следят за автомобилями. Они расположены под другим углом и могут считывать задние номера. Для пилотного проекта уже выбраны камеры трех производителей, однако Калужский отказался их назвать. "В течение двух месяцев мы веберем место проведения эксперимента, согласуем его с ГИБДД, установим камеры и проведем к ним электрическую связь", - сказал замглавы ЦОДД.

Число камер, участвующих в эксперименте, будет зависеть от того, сколько полос окажется в выбранной дороге.

Лидер "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин считает, что камеры для слежения за мотоциклистами нужны, поскольку все участники дорожного движения должны быть равны перед законом. "Мотоциклисты создают особые проблемы для неопытных автомобилистов, поскольку могут неожиданно "вынырнуть" из потока, развить высокую скорость за одну секунду. К сожалению, мотоциклисты нередко нарушают правила, и до недавнего времени им удавалось уходить от ответственности, поскольку сотрудники ГИБДД не обращали на них особого внимания. В любом случае, система фотовидеофиксации должна распространяться на всех участников дорожного движения", - говорит Похмелкин.

Координатор программы "Motocitizen" Павел Сосков полагает, что, прежде чем устанавливать новые камеры, нужно продумать последствия. "Есть опасность, что мотоциклы будут массово снимать с учетов и ездить без номеров. ГИБДД решит заняться отловом байкеров, из-за чего начнутся гонки по городу", - рассуждает Сосков.

Мотоциклисты хотят, чтобы им разрешили ездить по выделенным полосам. 20 мая с 10.00 до 12.00 такой эксперимент прошел на участке Каширского шоссе. Итоги его пока не подведены, сказал представитель "Motocitizen" и решение по поводу мотоциклистов на выделенках до сих пор не принято.

Напомним, в Москве активно развивается система фотовидеофиксации на дорогах. На Волоколамском шоссе начали работать камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии. А автобусы-экспрессы на выделенных полосах стали оборудовать парконами.

София Сарджвеладзе