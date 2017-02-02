Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Байкеры предложили отменить ввозные пошлины на круизные и спортивные мотоциклы. Об этом m24.ru рассказал руководитель сообщества "МотоМосква" Андрей Иванов. По его словам, отмена ввозных пошлин благотворно скажется на развитии мототуризма и мотоспорта в России. Сейчас таможенные пошлины составляют 18 процентов от стоимости мотоцикла, плюс 18 процентов НДС, а также акциз для мотоциклов объемом более 150 лошадиных сил.

"Сейчас мотоцикл для путешествий стоит от миллиона рублей, поэтому мототуризм в России начинает проседать. А на круизном мотоцикле можно поехать и на Кавказ, и в Крым, практически до любой части России можно добраться на байке, – пояснил Иванов. – Спортивные мотоциклы стоят также огромных денег, и человек не может заниматься спортом потому, что мотоциклы быстро портятся во время соревнований и требуют постоянной замены".

По его словам, отмена пошлин поможет развивать мототуризм и мотоциклетный спорт в стране. "В нашей стране существуют только два производителя: "Веломоторс" и УРАЛ, – которые не пользуются популярностью среди мотоциклетного сообщества. До тех пор, пока в России не будет налажено производство хороших качественных мотоциклов, следует отменить пошлины. Их отмена очень положительно скажется на развитии мотоциклетного рынка в России", – отметил руководитель "МотоМосквы".

Иванов добавил, что с таким предложением столичные мотоциклисты планируют обратиться в Министерство экономического развития РФ.

В пресс-службе Министерства экономического развития РФ рассказали m24.ru, что рассмотрят предложение мотоциклистов, когда оно поступит. "Минэкономразвития рассмотрит такое предложение в установленном порядке в случае его направления в наш адрес", – пояснили в министерстве.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович считает, что при отмене ввозной пошлины на мотоциклы действительно может снизиться их стоимость. "Если снимают любые пошлины с ввозимого продукта, то сам товар становятся дешевле. Соответственно мотоциклы должны дешеветь на эту сумму пошлины, это факт", – пояснил эксперт.

Однако, по его словам, в стране экономических причин для отмены пошлин на мотоциклы пока нет. "Тут палка на двух концах. Конечно, для потребителей мотоциклы будут дешевле, но отменой пошлины, мы ослабляем позицию бюджета. Тем более существующая пошлина не такая огромная", – отметил собеседник m24.ru.