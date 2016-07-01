Количество ДТП с участием мотоциклистов снизилось

Как развивается мототранспорт в Москве

Количество мотоциклистов в Москве с каждым годом увеличивается. Так, в прошлом году их количество увеличилось почти на 10 процентов по сравнению с 2014 годом. Гостем утреннего эфира радиостанции "Москва FM" стал заместитель Максима Ликсутова Дмитрий Савченко, который рассказал о проблемах безопасности дорожного движения, связанных с мотоциклистами.

"В мотосообществе ведутся активные обсуждения по поводу установки громкого звука выхлопных труб. Сторонники утверждают, что это увеличивает их безопасность на дороге – таких мотоциклистов слышно издалека. Но мы пытаемся выступать за стандарты, принятые в множестве стран мира – существует предельная допустимость звучания, которая измеряется в децибелах, и превышать ее, конечно, недопустимо", – объяснил Савченко.

По словам чиновника, за последние два-три года количество ДТП с летальным исходом или причинением тяжкого вреда жизни и здоровью с участием мотоциклистов существенно снизилось. И Госавтоинспекция, и департамент транспорта работают над повышением культуры вождения и безопасностью дорожного движения.

"Мы стараемся подготовить к мотосезону и водителей, и самих мотоциклистов. Недавно проводилась выставка "Мотовесна", на которой сотрудники дептранса раздавали материалы с информацией о том, как повысить безопасность дорожного движения. Кроме того, в брошюрах перечислялись основные причины, приводящие к ДТП, рекомендации по мотоэкипировке и по оказанию медицинской помощи в случае аварии", – добавил Савченко.

Более того, дептранс подготовил план поддержки и развития мототранспорта в Москве. Его реализация активно ведется совместно с ГИБДД и крупными мотосообществами.

Ранее столичные байкеры предложили размещать на дорожных табло информацию с ПДД для мотоциклистов. По словам руководителя столичного движения "МотоМосква" Андрея Иванова, мотоциклистам необходимо напоминать на дорожных табло о ПДД, в частности об обязательном ношении шлема, яркой экипировке и об осторожном движении в междурядье.

На данный момент большая часть информации на дорожных табло касается автомобилистов. По мнению экспертов, мотоциклистам следует напомнить о запрете движения между рядами. В ЦОДД отмечали, что с началом летнего сезона на информационных табло появились предупреждения для мотоциклистов: быть внимательными при перестроении и включать указатели поворота.