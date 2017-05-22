Белокаменный мост XVII века нашли на Славянской площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время ремонта водопровода на Славянской площади рабочие нашли древний каменно-кирпичный мост, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Уточняется, что единственное напоминание о сооружении встречалось в документе почти четырехсотлетней давности.

Каменный фундамент и кирпичная арка моста находились на глубине более двух метров. Длина находки – 17 метров, высота – полтора метра. Лучше всего сохранилась арочная часть моста.

Для исследований специалисты извлекли из верхней части кладки две половинки кирпичей, на которых обнаружили клейма: буквы П и Д. Это позволяло датировать сооружение XVII веком. Сами кирпичи относятся к более позднему периоду. Однако предполагается, что мост неоднократно ремонтировали.

Первый деревянный прототип моста, который вел к воротам Варварской башни стены Китай-города, построили вместе с оборонительной стеной по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской. Сама стена должна была защищать центр Москвы от вторжения врагов.

В состав стены входило 12 башен, к которым через ров вели мосты. Первоначально их строили из дерева, однако в XVII веке их стали перестраивать из камня. Например, в документе 1646 года говорится, что у Варварской башни "подведен новый бык белым камнем". Как отмечают историки, термином "бык" обозначались мостовые сооружения.

Отмечается также, что через мост можно было въехать в Москву вплоть до 20-х годов XIX века. При Александре I ров вокруг стены Китай-города засыпали, земляные валы и бастионы разрушили, а сама стена перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность Славянской площади выровняли, а остатки моста оказались под землей.

На данный момент археологи забрали образцы находки для исследований и снова укрыли мост грунтом.