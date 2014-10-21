Набережные в центре города предлагают соединить пешеходными мостами

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Специалисты проектного института Генплана предложили построить в центре столицы несколько пешеходных мостов через Москву-реку, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста мастерской развития улично-дорожной сети института Екатерину Чернашкину.

Предлагается соединить пешеходным мостом Краснохолмскую и Космодамианскую набережные в районе Дома музыки. Было бы логично наладить пешеходную связь и с деловым центром "Москва-Сити", - отметила Чернашкина.

"У нас есть предложение обустроить пешеходный мост на Третьем транспортном кольце, от жилой застройки с Киевской улицы перекинуть мост к "Москве-Сити", - добавила она.

Также специалисты института Генплана разработали проект моста от улицы 1905 года к набережной Тараса Шевченко. Впрочем, пока не решено, каким будет новый мост - автомобильным или пешеходным.

По мнению Екатерины Чернашкиной, центр столицы нуждается в пешеходных мостах, а связывать берега Москвы-реки транспортными мостами нужно за ТТК.

"В пределах Садового кольца между берегами реки уже налажено транспортное сообщение. Я думаю, в центре нужно строить только пешеходные мосты. А за ТТК начинаются проблемы, ведь территория там осваивалась ударными темпами, о мостах думали меньше", - пояснила Екатерина Чернашкина.

Как ранее писало M24.ru, мост в ЦАО планируют построить в районе Якиманка. Пешеходный мост свяжет парк искусств МУЗЕОН и территорию завода "Красный Октябрь". Территория "Золотого острова" с площадкой бывшей кондитерской фабрики станет общественной пешеходной зоной. При этом исторические здания полностью сохранят.

Предложения института Генплана смогут учесть и финалисты международного конкурса по развитию территорий вдоль Москвы-реки.

Конкурс на развитие набережных Москвы-реки

Команде-победителю нужно будет обратить на мосты особое внимание. Организаторы конкурса отметили их дефицит на северо-западе - от границы города до ТТК, на юго-востоке - от территории ЗИЛа до границы.

Напомним, в сентябре жюри определило шестерых финалистов конкурса, победителя выберут в середине декабря.