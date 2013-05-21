Пешеходные мосты Москвы

21 мая состоялась церемония торжественной закладки пешеходного моста через Москву-реку, который соединит район Павшинская пойма подмосковного Красногорска со столичной Мякининской поймой. Завершить строительство моста планируется через два года.

Длина сооружения составит 370 метров, ширина – 5 метров, а пропускная способность – 10 тысяч человек в час. По мосту жители Павшинской поймы смогут добраться пешком до станции метро "Мякинино".

Всего в Москве насчитывается около 150 мостов, при этом в последние годы в основном строятся мосты для пешеходов.

Первое такое сооружение в новейшей истории появилось в столице в 1994 году. Этот так называемый Лужков мост через Водоотводный канал, он соединяет Болотную площадь с Кадашевской набережной. Со стороны Болотной мост выходит к памятнику Илье Репину, с противоположной стороны — к Лаврушинскому переулку.

Хотя конструкция появилась в годы, когда Москвой управлял мэр Юрий Лужков, официальная версия связывает название моста с Царицыным лугом — так называлось место, где сейчас расположена Болотная площадь. Мост является составной частью архитектурно-художественного ансамбля Третьяковской галереи, поэтому его неофициально называют "Третьяковским".

Пушкинский (Андреевский) мост через Москву-реку был построен в 1999 году с использованием конструкций старого Андреевского моста 1905 - 1907 годов постройки. Соединяет Пушкинскую набережную Нескучного сада с Фрунзенской набережной.

Андреевский мост, фото ИТАР-ТАСС

Главная арка сооружения массой около 1500 тонн была перемещена на нынешнее место тремя баржами в 1999 году, для чего судоходство по реке было прекращено более чем на 8 суток.

Киевский пешеходный мост общей массой 1750 тонн — стальной арочный пешеходный мост через Москву-реку, соединяющий Бережковскую и Ростовскую набережные возле Киевского вокзала. Как и в случае Пушкинского моста, здесь также использовалась арочная конструкция старого железнодорожного Краснолужского моста 1907 года постройки. Киевский мост был сдан в эксплуатацию в 2001 году. В 2004 году его переименовали в мост Богдана Хмельницкого.

Патриарший мост, соединяющий Пречистенскую и Берсеневскую набережные и расположенный напротив храма Христа Спасителя, был открыт в 2004 году. Этот современный мост стилизован под традиционную архитектуру мостов XIX века и является, пожалуй, одним из самых популярных пешеходных мостов в столице.

Патриарший мост, фото ИТАР-ТАСС

Во-первых, на ограде этого моста влюбленные и молодожены вешают "замки любви". Кроме того, в 2008, 2009, 2010 и 2011 годах здесь записывались новогодние обращения президента России Дмитрия Медведева.

Садовнический мост — пешеходный мост через Водоотводный канал назван по историческим Садовническим слободам XVI—XVII веков. Сооружение было возведено в 1963 году по проекту инженера Брагиной и архитекторов Корчагина и Савельева. В основе конструкции две трубы теплотрассы диаметром 75 см, связывающей Замоскворечье с тепловой электростанцией ГЭС-1 на Раушской набережной.

Зверев мост через Водоотводный канал получил свое название по одноименному переулку, а тот - по имени дореволюционного домовладельца. Построен в 1930 году.

Еще один пешеходный мост через Водоотводный канал носит название Второго Шлюзового. Соединяет деловой центр "Красные холмы", расположенный на острове, с районом Павелецкой площади в Замоскворечье.

Рубцов мост через Яузу соединяет два участка улицы Новая Дорога, между Рубцовской и Госпитальной набережными. Реконструирован в 2002 году.

Киевский мост, фото ИТАР-ТАСС

Салтыковский (Салтыков) мост, сооруженный через Яузу в 1958 году, получил название в честь боярина Салтыкова, которому в XVII веке принадлежала эта местность. Конструкция установлена на месте старого моста, который соединял Самокатную улицу с ныне упраздненной Салтыковской.

Таможенный мост через Яузу был построен в 1939 году. Сооружение соединяет Золоторожскую и Сыромятническую набережные. Мост назван по Таможенному проезду, некогда доходившему до моста по направлению к бывшей Складочной таможне.

Еще один мост через Яузу - Тессинский - построен в 1991 - 1992 годах и соединяет Серебрянический переулок с противоположным берегом реки. Мост назван в честь ранее известного домовладельца А. И. Тессина.

Наконец, одним из символов современной Москвы стал торгово-пешеходный мост "Багратион", связывающий престижные жилые районы Кутузовского проспекта и район ММДЦ "Москва-сити" на Краснопресненской набережной.

Вид на мост "Багратион", фото ИТАР-ТАСС

Высота конструкции над уровнем Москвы-реки составляет целых 14 метров. Мост двухуровневый: первый пешеходный уровень – это полностью застекленная крытая галерея с движущимися дорожками, второй уровень застеклен частично, а серединная часть пролета представляет собой смотровую площадку.

Сергей Бойко