Черные риелторы придумали новый способ обмана квартиросъемщиков

Риелторы-мошенники придумали новый способ обмана квартиросъемщиков

Риелторы-мошенники придумали новый способ обмана квартиросъемщиков. Они предлагают оформить так называемую региональную бронь, для которой необходимо внести предоплату, сообщает телеканал "Москва 24".

Недобросовестные риелторы, как правило, публикуют объявление о сдаче квартиры на выгодных условиях. Будущих нанимателей привлекает евроремонт, хорошее расположение и приемлемая цена будущего жилья. К тому же, представленные квартиры, якобы, находятся на балансе у государства.

Но есть одно обязательное требование – внести аванс до просмотра квартиры. В данном сюжете речь идет о сумме в 5 тысяч рублей.

Когда же квартиросъемщик приезжает на место, оказывается, что указанную квартиру никто не сдает. Повторные звонки многообещающему риелтору ничего не дают. На том конце трубки отвечают, что никакие деньги не получали.

По словам психолога Киры Голубевой, мошенникам легко удается уговорить потенциальную жертву. Человек рад тому, что нашел выгодный вариант, и это эмоциональное состояние ассоциирует с риелтором, соответственно, идет на сделку легко и просто.

Этой историей заинтересовались в департаменте городского имущества, ведь мошенники прикрываются именно их структурой.

"В настоящее время такой подпрограммы, как сдача в аренду жилых помещений в Москве, не существует. Это означает, что департамент городского имущества не сдает квартиры на рынке", – пояснила начальник управления по защите интересов Москвы в жилищной сфере департамента городского имущества Елена Столярова.

Отметим, не стоит отправлять деньги на счет неизвестных людей до просмотра квартиры, иначе попытка снять жилье по слишком низкой цене может стать неудачной.