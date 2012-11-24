Правоохранители возбудят новое громкое дело о хищениях в Минобороны

Новое дело о хищениях в Минобороны возбудят в ближайшее время

Правоохранители заявили о намерении возбудить еще одно громкое уголовное дело в связи с крупными хищениями в структурах, находящихся в ведении Минобороны РФ. По масштабам оно будет сравнимо с нашумевшим делом "Оборосервиса" и "Славянки".

Речь идет о присвоении десятков или даже сотен миллионов рублей, выделенных из бюджета, сообщает источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время военные прокуроры завершают сбор необходимых материалов, которые будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере", - отметили собеседники информационного агентства.

Подробности дела и его фигуранты пока не разглашаются.

Напомним, что следователи заподозрили компанию "Оборонсервис", подконтрольную Министерству обороны, в продаже объектов государственной собственности частным лицам по заниженным ценам. В связи с этим 25 октября Следственный комитет РФ возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества.

Что касается "Славянки", то Минобороны заключило контракт с этой компанией на сумму около 63 миллиардов рублей. "Славянка" обязалась предоставить услуги по техобслуживанию. Обязательства по госконтрактам компания возложила на ЗАО "Безопасность и связь". Для работ было выделено около 60 миллионов рублей. Позже выяснилось, что на тот момент капремонт уже был сделан, а системы вентиляции в здании отсутствуют с 2010 года. Деньги орагнизаторы преступной схемы присвоили себе.

Добавим, что недавнюю отставку бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, который был снят с должности по решению главы государства Владимира Путина, связывали с расследованием дела "Оборонсервиса".

Однако суд и следствие не предъявляли претензий бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову. А по словам самого Путина, он отстранил Сердюкова от должности из-за сомнений "в его возможности как министра руководить процессами, связанными с собственностью".