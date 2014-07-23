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Происшествия

23 июля 2014, 11:45

Задержан подозреваемый в мошенничестве на 8,5 млн рублей

мошенничество криминал задержания полицейские

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве при оформлении кредита. Злоумышленник получил более 8,5 миллионов рублей, предоставив поддельные документы, сообщает пресс-служба главка полиции Москвы.

18 июля в полицию обратился начальник управления экономической безопасности одного из столичных коммерческих банков. Он рассказал, что 5 апреля 2012 года в офис кредитной организации в центре Москвы обратился клиент, который планировал получить в кредит 8,5 миллиона рублей. После проверки документов мужчине выдали деньги.

По условиям договора клиент должен был выплатить всю сумму кредита в течение года, однако спустя 8 месяцев он прекратил выполнять взятые на себя обязательства. Звонившим ему сотрудникам банка мужчина объяснил, что у него нет денег из-за трудностей, и попросил перенести выплаты.

Однако злоумышленник не вернул деньги даже через год. Когда стало понятно, что заемщик не собирается платить по обязательствам, сотрудники банка обратились в полицию.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался безработный уроженец Московской области. Выяснилось, что он получил кредит, показав в банке копию техпаспорта автомобиля, который задолго до этого был продан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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