Дело о махинациях с акциями ММВБ на 1 млрд рублей передано в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве завершилось расследование уголовного дело о мошенничестве, с акциями на фондовом рынке ММВБ. Установлено, что обвиняемый выпустил акции фиктивной организации, которые не обеспечивались активами, а их действительная стоимость не соответствовала заявленной.

В ноябре 2009 года он вывел необеспеченные ценные бумаги на фондовый рынок и через подконтрольные компании искусственно повысил на них спрос, привлекая интерес инвесторов. За 3 месяца обвиняемому удалось совершить более 7 тысяч сделок с акциями, в результате которых он получил не менее 1 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по данному было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, а обвиняемого объявили в розыск. Его задержали 1 сентября 2012 года. В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу.