Олегу Навальному предъявлено обвинение в мошенничестве

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет предъявил обвинение брату Алексея Навального - Олегу. Его обвиняют по статьям "мошенничество" и "легализация денежных средств, приобретенных преступным путем".

Ранее следователи завели уголовное дело в отношении братьев Навальных. Было установлено, что Алексей создал ООО "Главное подписное агентство". Весной 2008 года его брат Олег обманом убедил представителей одной из торговых компаний заключить договор на грузовые перевозки почты с фирмой Алексея. При этом услуги планировалось оказывать с помощью другого предприятия.

С августа 2008 по май 2011 года предприятие оказывало услуги по почтовой перевозке, за которые торговая компания перечислила на счет "Главного подписного агентства" 55 миллионов рублей, при реальной стоимости услуг – 31 миллион рублей.

Таким образом, Олег и Алексей Навальные совершили хищение денежных средств компании в сумме свыше 55 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время проводятся следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.