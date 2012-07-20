В одном из московских ГУП выявлено хищение более 200 млн рублей

ИТАР-ТАСС

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в государственном унитарном предприятии "Московский промышленно-торговый центр интеграции и развития" (ГУП МПТЦИР) более 200 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Подозрительные сделки с госпредприятием совершала, в том числе, и компания, одним из основных владельцев которой на тот момент был известный актер и юморист Владимир Винокур.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере" по заявлению нового руководства ГУПа. Поводом стали результаты проверки деятельности МПТЦИР. Как следует из документов, с 2008 по 2010 годы предприятие заключало различные договоры на поставку продукции, однако реальных поставок по договорам, скорее всего, не производилось.

Кроме того, некоторые соглашения предполагали поставку абсурдного количества товаров. Например, ООО "Бетонснаб" в 2008 году должно было поставить МПТЦИР более 100 железнодорожных вагонов на сумму 160 миллионов рублей. Эти вагоны, которые не имеют никакого отношения к профилю деятельности ГУПа, никто не видел. Кроме того, номера вагонов оказались фиктивными.

По словам юриста МПТЦИР Анны Уголковой, еще один эпизод подписания сомнительных договоров состоялся в октябре 2010 года с ООО "Торговый дом Винокур и Ко". На тот момент 44% акций компании принадлежали известному юмористу Владимиру Винокуру. Договор был заключен на сумму 336 миллионов рублей.

В сомнительных сделках с МПТЦИР участвовали и другие фирмы. Однако ни "Торговый дом Винокур", ни другие компании пока не фигурируют в уголовном деле.

Интересно отметить, что после возбуждения дела в департаменте имущества Москвы быстро запустили процедуру банкротства предприятия. Этот процесс удалось остановить, и в настоящее время предприятие готовит и реализует планы финансовой реанимации и выхода на новые перспективы работы.