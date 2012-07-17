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Происшествия

17 июля 2012, 15:27

Фирмы по отлову бродячих собак подозревают в хищении 9 млн руб.

мошенничество криминал бродячие животные

Фото: ИТАР-ТАСС

Сразу несколько фирм, специализирующихся на отлове бродячих собак, подозреваются в хищении средств на сумму более 9 миллионов рублей из бюджета Москвы. Эти деньги были выделены столицей по государственной программе «Гуманного регулирования численности бездомных животных».

Сотрудники московской полиции установили, что несколько фирм, предоставляли фиктивные отчеты об использовании средств, выделенных на отлов, транспортировку, стерилизацию и содержание в приютах бездомных животных.

Оперативники обнаружили и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность фирм, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В отношении руководителей фирм возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что, согласно данным Роспотребнадзора, в этом году в Москве и области участились случаи укусов людей бродячими собаками. За первые четыре месяца этого года отмечено 124 случая заболевания собак бешенством. 6 июля в районе Красная Пахра (Подмосковье) был введен карантин по бешенству на 2 месяца.

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