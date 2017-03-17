Убийцу режиссера-документалиста Якжиной приговорили к 13 годам тюрьмы

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Суд вынес приговор 54-летнему Игорю Дроздову, обвиняемому в убийстве режиссера-документалиста Тамары Якжиной. Мужчина проведет 13 лет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд установил, что в середине марта 2015 года между соседями по квартире Дроздовым и Якжиной произошел конфликт, в результате которого женщина была убита. Мужчина вывез ее тело в Подмосковье, где похоронил, а личные вещи сжег. У убитой он забрал паспорт и свидетельство на наследство на долю в квартире на улице Габричевского.

На следующий день Дроздов попросил своего знакомого Романа Фирсова помочь продать ему долю в квартире за шесть миллионов рублей. Тот согласился и подключил своих знакомых Эльмана Карякина и Ирину Еремину.

В МФЦ при получении свидетельства о праве собственности Еремина представилась Якжиной. Затем через агентство недвижимости они разместили объявление о продаже квартиры.

Довести до конца задуманное сообщникам помешало задержание. Против Дроздова возбудили уголовное дело об убийстве и приготовлении к мошенничеству, в отношении остальных участников – о приготовлении к мошенничеству.

Фирсова осудили на три года лишения свободы, Карякина и Еремину приговорили к двум годам.