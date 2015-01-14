Обвиняемый в продаже должности в Росавтодоре получил 3,5 года тюрьмы

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Тверской суд столицы приговорил к 3 годам и шести месяцам лишения свободы Улугбека Юлдашева, который в составе преступной группы пытался продать фиктивную должность в Росавтодоре за 10 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Суд признал Юлдашева виновным в мошенничестве, он будет отбывать наказание в колонии общего режима. При этом Юлдашев заключил сделку со следствием и его дело было выделено в отдельное производство.

Остальным фигурантам - Михаилу Икромалиеву и Важе Шишниашливи - Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей до 1 февраля 2015 года. Им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В настоящее время следствие закончено, Икромалиев и Шишниашливи знакомятся с материалами дела.

По версии следствия, обвиняемые представлялись доверенными высокопоставленных чиновников с широкими связями в высших федеральных органах власти и силовых ведомствах России. Так, Икромалиев при знакомстве с потенциальными жертвами выдавала себя за генерал-майора и начальника управления стратегических программ Минобороны, Юлдашев - за полковника ФСБ РФ, а Шишниашвили - за советника главы правления "Роснефти".

Мужчины предложили бизнесмену за 10 миллионов рублей высокопоставленную должность в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор). Полицейские в октябре 2013 года зафиксировали факт передачи двух миллионов рублей в качестве предоплаты в одном из ресторанов Москвы.

Позже следствие выявило еще несколько эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. Так, в 2012 году мужчины получили от двух граждан 8 миллионов рублей под предлогом содействия в назначении на высшие государственные должности.