СК расследует дело о присвоении усадьбы Сологуба в Москве

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Следственный комитет расследует дело о мошенничестве с правом собственности на усадьбу Сологуба в Москве. Об этом заявил официальный представитель СК Владимир Маркин.

"По данным следствия, неустановленные лица от имени Международного сообщества писательских союзов 20 декабря 2002 года изготовили подложное определение арбитражного суда Москвы и передали его для регистрации права собственности на объект архитектурного наследия "Городская усадьба Сологуба", – цитирует его МИА "Россия сегодня". Шесть из семи зданий организация передала в аренду и субаренду предприятиям общественного питания и увеселительным заведениям.

Между тем, по словам Маркина, по закону такие объекты должны оставаться в государственной собственности.

Поддельные документы были изъяты в ходе обыска.

Он добавил, что следствие проверит законность приобретения имущества и инициирует налоговую проверку этого общественного объединения.