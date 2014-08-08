Страхового агента заподозрили в присвоении средств 150 клиентов

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Столичные полицейские задержали подозреваемую в растрате средств клиентов страховой компании. По данным правоохранителей, женщина присвоила деньги около 150 клиентов, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

6 августа в полицию обратился представитель одной из страховых компаний, офис которой располагается на проспекте Мира. Он рассказал, что в ходе аудита в компании обнаружили крупную недостачу.

В результате оперативных мероприятий удалось установить, что сотрудница страховой компании заключала договоры с клиентами, получала от них деньги за оплату страховых услуг и тратила их в личных целях. Ее задержали.

За два дня в полицию поступило около 150 заявлений от потерпевших. У правоохранителей есть веские основания полагать, что число обманутых клиентов вырастет.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Она находится под подпиской о невыезде.