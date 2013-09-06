Форма поиска по сайту

06 сентября 2013, 14:48

Происшествия

Сотрудники угрозыска пойдут под суд за вымогательство 200 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Два сотрудника уголовного розыска ОМВД по району Свиблово предстанут перед судом за вымогательство 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

По версии слебствия, старший оперуполномоченный по делам несовершеннолетних Александр Покровский и стажер Александр Филимонов пытались получить с подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков деньги за изменение меры пресечения на подписку о невыезде и изменение статьи УК на более мягкую.

Покровский был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УВД по СВАО при получении денег от подоздеваемого.

Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

