Экс-руководители РОСТО Москвы получили условные сроки за мошенничество

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Двух бывших руководителей Московской городской организации РОСТО (Российская оборонная спортивно-техническая организация, ныне – ДОСААФ России) осудили за мошенничество. По 5 лет условно получили экс-председатель организации генерал-майор в отставке Валентин Колодин и член правления Совета Вячеслав Кузнецов.

По данным следствия, с 1991 по 1997 годы на улице Поклонной в Москве строилось здание для учебных классов и административно-бытовых помещений площадью более полутора тысяч квадратных метров.

При этом Колодин, зная о том, что распоряжение собственностью РОСТО отнесено к компетенции Центрального совета организации, выдал Кузнецову доверенность на заключение сделок с недвижимостью. Позднее они изготовили фиктивное постановление правления Совета московского РОСТО, якобы разрешившее заключить договор аренды здания с правом последующего выкупа.

С помощью документа Кузнецов заключил договор с ОАО "Авто-МГ" сроком на 10 лет с правом последующего выкупа. Несмотря на то, что коммерческая стоимость объекта на тот момент времени превышала 57,6 миллиона рублей, здание оценили в 17 раз дешевле – менее 3,3 миллиона рублей. Кроме того, согласно договору, годовая арендная плата расценивалась как плата по выкупу здания.

В 2004 году ОАО "Авто-МГ", досрочно выплатив указанную сумму, обратилось с иском в суд о переходе прав собственности на здание. На основании фиктивных документов их иск был удовлетворен, а право собственности перешло на коммерческую организацию.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, суд приговорил Колодина и Кузнецова к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей каждому. Кроме того, суд вернул в собственность ДОСААФ здание, расположенное на улице Поклонной. Защитники обвиняемых попытались обжаловать приговор, однако суд второй инстанции оставил его без изменения.