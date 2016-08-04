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Происшествия

04 августа 2016, 15:48

Мошенники продавали квартиру в Москве за 500 тысяч рублей

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Полицейские задержали двоих мужчин, которые под видом столичных чиновников предлагали купить квартиру в Москве за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О мошенничестве в полицию сообщил 23-летний молодой человек. По его словам, мужчины представились Романом и Владимиром и заявили, что работают в департаменте жилищной политики и жилищных программ Москвы. Они предложили ему купить квартиру ниже рыночной стоимости по программе "Молодая семья". За это сообщники попросили 535 тысяч рублей, которые молодой человек должен был принести в ресторан "Чайхана Халяль" в Грузинском переулке.

После передачи денег правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались уроженцы Москвы и Подмосковья – 37 и 38 лет.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о мошенничестве. Также с них взяли подписки о невыезде.

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