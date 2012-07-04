Экс-бухгалтера Минобороны судят за присвоение квартиры

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бывший помощник начальника Главного управления воспитательной работы Минобороны по финансово-экономической работе полковника Александр Зарубецкий. Как было установлено прокуратурой, являясь членом жилищной комиссии военного ведомства, он получил трехкомнатную квартиру в Москве общей площадью 128 квадратных метров стоимостью почти семь миллионов рублей.

Вскоре после этого Зарубецкий в судебном порядке добился признания права собственности на полученную квартиру и уволился с военной службы.

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, чтобы попасть в списки нуждающихся в жилье, Зарубецкий «искусственно увеличил состав своей семьи и скрыл наличие собственной квартиры в г. Орле».

По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».