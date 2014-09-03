Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

03 сентября 2014, 16:37

Таможеннику дали два года колонии за мошенничество

мошенничество уголовные дела суды таможенники

Фото: ИТАР-ТАСС

Солнечногорский суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику Шереметьевской таможни Дмитрию Васильченко. Мужчине дали два года колонии по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения", сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Речь идет о бывшем уполномоченном по особо важным делам отдела административных расследований Шереметьевской таможни Дмитрие Васильченко. В ходе следствия было установлено, что злоумышленник предложил владельцу не прошедших таможню товаров выдать их на руки без уплаты штрафа. За это Васильченко потребовал от коммерсанта взятку.

В общей сложности экс-таможенник получил от бизнесмена более 500 тысяч рублей. При этом Васильченко реальной возможностью выдать товары не обладал и ничего предпринимателю не выдал.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как мошенничество и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, Васильченко может воспользоваться правом обжаловать решение суда.

Напомним, в конце июля этого года трое высокопоставленных сотрудников Московской таможни стали фигурантами уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями. Таможенники старались повысить показатели работы отдела и ради этой цели отправляли контрафактные товары сами себе, после чего "изымали запрещенную продукцию".

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать