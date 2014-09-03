Таможеннику дали два года колонии за мошенничество

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Солнечногорский суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику Шереметьевской таможни Дмитрию Васильченко. Мужчине дали два года колонии по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения", сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Речь идет о бывшем уполномоченном по особо важным делам отдела административных расследований Шереметьевской таможни Дмитрие Васильченко. В ходе следствия было установлено, что злоумышленник предложил владельцу не прошедших таможню товаров выдать их на руки без уплаты штрафа. За это Васильченко потребовал от коммерсанта взятку.

В общей сложности экс-таможенник получил от бизнесмена более 500 тысяч рублей. При этом Васильченко реальной возможностью выдать товары не обладал и ничего предпринимателю не выдал.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как мошенничество и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, Васильченко может воспользоваться правом обжаловать решение суда.

Напомним, в конце июля этого года трое высокопоставленных сотрудников Московской таможни стали фигурантами уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями. Таможенники старались повысить показатели работы отдела и ради этой цели отправляли контрафактные товары сами себе, после чего "изымали запрещенную продукцию".