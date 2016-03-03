Директор одной из столичных фирм заподозрен в неуплате 20 млн рублей налогов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Директор одной из коммерческих фирм в Москве подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму около 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, 50-летний генеральный директор коммерческой фирмы внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом, он уклонился от уплаты налога на сумму около 20 миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации в особо крупном размере". Он обязан явиться к следователю. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Накануне суд приговорил бывшего ведущего бухгалтера Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ Ольгу Зеленскую к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере.

В 2012–2015 годах Зеленская мошенническим путем похитила из федерального бюджета свыше 11 миллионов рублей. Она составляла реестры заработной платы работников, в которые вносила ложные сведения об общей сумме денежных средств.