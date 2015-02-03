Полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств

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На северо-западе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Установлено, что в феврале-марте прошлого года подозреваемый разыскивал желающих приобрести иномарки, после чего встречался с потенциальными покупателями на улице Нижние Мневники и, выдавая себя за опытного предпринимателя в сфере автоторговли, предлагал помощь в приобретении машин из Северной Америки. Получив предоплату, аферист не выполнял взятого на себя обязательства и переставал выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на Первомайской улице. Им оказался 29-летний житель столицы.

Полицейские установили пять эпизодов аналогичных преступлений, совершенных задержанным. Общий материальный ущерб от его деятельности составил более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении задержанного избрана мера пресечения – домашний арест.