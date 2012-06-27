Обзор московских газет: 27 июня

Московские власти надеются пополнить бюджет 5 млрд руб. в год – за счет тех, кто не платит налогов, сдавая квартиру. Эксперты сомневаются в реалистичности этой идеи. «Ведомости»

Польские аналитики проверили, насколько хорошо работают в Москве сети операторов «большой тройки» - МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона». Они пришли к выводу, что надежнее всего связь у МТС. Ее конкуренты с этим не согласны. «Ведомости»

Протестная активность экологов заставила строителей платной трассы Москва – Петербург пойти на уступки. Компания «Автодор» обещает вырубить не более 8% Химкинской дубравы, а вместо уничтоженных деревьев высадить новые. Эксперты РАН говорят, что нынешний вариант прохождения трассы не нанесет серьезного вреда окружающей среде. Экологи удивленно отмечают, что еще несколько лет назад дорожники вряд ли бы стали прислушиваться к мнению общественности. «Московские новости»

Столичные власти и Центр борьбы с пробками впервые посчитают все незаконно установленные «лежачие полицейские». Руководитель центра Александр Шумский утверждает, что установленные во дворах домов неровности наносят ущерб автомобилям. С ним согласны и защитники прав потребителей, они считают, что город нужно избавить от дорожных самостроев. Транспортники считают, что даже незаконные неровности крайне полезны, просто их нужно привести в соответствие со стандартами. «Московские новости»

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, взорванный у стен солдатами Наполеона, вызвал споры спустя 200 лет. Власти Москвы заявили, что воссоздадут утраченную церковь в связи с юбилеем победы в Отечественной войне 1812 года. Градозащитники заявляют: российская сторона не уведомила комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО о строительстве. Они требуют отменить реализацию проекта, но в мэрии, похоже, уже приняли решение. «Московские новости»

Столичные центры культуры и творчества заставят быть «в тренде». Малопопулярные у населения кружки мягкой игрушки и резьбы по дереву заменят более актуальными видами досуга – это квестовые игры, 3D-графика и капоэйра. На северо-востоке Москвы мониторинг интересных москвичам форм отдыха проведут специальные районные комиссии. Проект распоряжения об их создании подготовлен в администрации СВАО. «Известия»

До конца 2012 года в столице появятся дома быта на колесах – мобильные химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды. Автофургоны, предлагающие услуги, будут приезжать на места работы утром, а вечером – возвращаться на стоянку. Как рассказал «Известиям» замглавы столичного департамента торговли и услуг Никита Кузнецов, новый формат сервиса позволит не загружать городскую инфраструктуру. «Известия»

Монорельсовая дорога, связывающая между собой районы Северного и Северо-Восточного округов столицы, продолжит свою работу без каких-либо изменений. Таким образом, префект СВАО Валерий Виноградов опроверг слухи о закрытии определенных станций монорельсовой дороги, которые активно муссировались в последние месяцы, в том числе и в блогосфере. Речь шла об остановках «Улица Эйзенштейна», «Улица Милашенкова» и «Улица Академика Королева». «Вечерняя Москва»

Пепельницы в форме сигареты могут появиться на Тверской улице в Москве к концу июля. Как рассказали «МК» в департаменте культуры столицы, инициатива установить небольшие пепельницы на улицах города – частная, однако чиновники находят ее весьма актуальной и полезной и сейчас активно обсуждают. «МК»