Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Московский монорельс перешел на экскурсионный график работы по причине снижения пассажиропотока, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Монорельс будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00, интервалы движения поездов составят 30 минут. Стоимость проезда останется прежней.

По словам начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрия Пегова, в 2016 году на монорельсе проехались на 15 процентов меньше пассажиров, чем годом ранее, и пассажиропоток продолжает снижаться.

Он отметил, что, монорельс потерял значительную часть своих пассажиров после ввода новых станций метро на севере Москвы и запуском Московского центрального кольца.

Новый экскурсионный график движения был установлен с учетом востребованности и пассажиропотока транспортной системы. Цена поездки остается без изменений и равняется стоимости поездки на метрополитене.

Первый участок Московского монорельса открылся в 2004 года. Общая протяженность транспортной системы составляет около пяти километров, на ней расположено шесть станций.

