Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Московский монорельс перешел на экскурсионный график работы по причине снижения пассажиропотока, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Монорельс будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00, интервалы движения поездов составят 30 минут. Стоимость проезда останется прежней.
По словам начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрия Пегова, в 2016 году на монорельсе проехались на 15 процентов меньше пассажиров, чем годом ранее, и пассажиропоток продолжает снижаться.
Он отметил, что, монорельс потерял значительную часть своих пассажиров после ввода новых станций метро на севере Москвы и запуском Московского центрального кольца.
Новый экскурсионный график движения был установлен с учетом востребованности и пассажиропотока транспортной системы. Цена поездки остается без изменений и равняется стоимости поездки на метрополитене.