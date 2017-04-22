Форма поиска по сайту

22 апреля 2017, 08:32

"Аллею новобрачных" посадят молодожены в Подмосковье 22 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Московской области, 22 апреля, молодожены посадят "Аллею новобрачных", передает Агентство "Москва".

Деревья будут высаживать в сквере у Реутовского отдела ЗАГС в 13:00. В акции примут участие 20 пар молодоженов, которые зарегистрируют брак в преддверии праздника Красная горка.

Они проявили инициативу и пожелали участвовать в областном субботнике и благоустроить один из городов Московской области высадкой деревьев.

В ходе высадки "Аллеи новобрачных" будут выступать творческие коллективы, водить хороводы, пройдут народные игры и гуляния. Ожидается, что акция станет новой традицией празднования Красной горки в Подмосковье.

молодожены ЗАГС высадка деревьев аллея семейная и молодёжная политика

