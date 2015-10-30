Рой Джонс проведет встречу с российской молодежью в Москве

Фото: m24/Виктория Виатрис

30 октября на культурной площадке ДК "ЛОФТ" на Трехгорной мануфактуре боксер Рой Джонс, получивший российский паспорт, встретится с представителями молодежных объединений и субкультур. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

"Рой Джонс – легенда мирового бокса. На нашей площадке, созданной для объединения людей и налаживания диалога между представителями различных культур, завтра соберутся не только большие поклонники таланта спортсмена, но молодые люди, которым интересно узнать о жизненном пути боксера, его планах и намерениях", – сказал управляющий ДК "ЛОФТ" Вениамин Роднянский, который является главным организатором мероприятия.

Встреча пройдет в режиме живого общения, где каждый желающий сможет задать спортсмену свой вопрос на любую тематику.

В мероприятии примут участие многие российские спортсмены, такие как Юлия Березикова, Хасан Бетельгериев, Аюб Магомадов, Сергей Минасян, Магомед Маликов, Олеся Коваленко, Роман Пеньковский и другие. Отмечается, что вход на площадку будет свободным.

Напомним, титулованный боксер, музыкант и актер Рой Джонс во вторник, 27 октября, официально стал гражданином России. Торжественная церемония вручения российского паспорта прошла в главном здании Федеральной миграционной службы.

Боксер рассказал, что его супруга и дети собираются жить в России, и они также, как и он, могут принять российское гражданство.

Добавим, что 12 декабря в Москве состоится бой Роя Джонса-младшего с британцем Энцо Маккаринелли, который станет последним в карьере спортсмена.