СК начал проверку по факту гибели двух человек от молнии

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Столичные следственные органы начали проверку по факту гибели мужчины и женщины в Строгинской пойме. По предварительным данным, они погибли от удара молнии, сообщает пресс-служба СК по Москве.

Тела двух человек были найдены накануне на правом берегу Москвы-реки в районе Строгинской поймы. На теле женщины эксперты нашли следы электротравмы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не единственный аналогичный инцидент за 3 июля. Молния ударила в ребенка во время грозы на западе столицы.

Инцидент произошел во время грозы в парке "Фили", расположенном на Новозаводской улице. Врачи "скорой" оказали потерпевшему первую помощь. После чего ребенка госпитализировали.

А в лесопарковой зоне Серебряный Бор молния ударила в женщину. Потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии