Полвека модных традиций - Валентин Юдашкин отмечает 50-летний юбилей

Фото: M24.ru

Сегодня, 14 октября, знаменитый российский художник-модельер Валентин Юдашкин отмечает 50-летний юбилей. Чуть больше недели назад, 3 октября, посол Франции в России Жан де Глиниасти вручил кутюрье знак кавалера ордена Почетного легиона - высший французский знак отличия.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году с отличием закончил Московский индустриальный техникум. Свою первую коллекцию дизайнер создал в 1987 году.

В 1991 году в Париже была представлена его первая коллекция под названием "Фаберже", состоящая из 150 моделей. После показа дизайнер стал широко известен не только в России, но и во всем мире.

В 1997 году был открыт первый бутик Юдашкина в Москве. На тот момент там была представлена одежда, а несколькими годами позже аксессуары, ювелирные изделия и очки.

С 2000-го по 2012 год дизайнер провел персональную выставку в Историческом музее Москвы; издал альбом, посвященный стилю Дома моды; открыл шоу-румы в Милане и Париже; разработал линию мебели и предметов для интерьера.

В 2008 году Валентин Юдашкин выигрывает конкурс на разработку новой военной формы для Российской Армии, участвует в множестве проектов, связанных с сохранением народных промыслов России, инициирует открытие нового Музея Моды Москвы и передает ему в дар часть своих коллекций.

В 2008 году Юдашкин выиграл конкурс на разботку новой формы для военнослужащих ВС России вместе с модельером Игорем Чапуриным.

6 февраля 2012 года модельер стал официальным доверенным лицом кандидата в президенты России и экс-председателя правительства России Владимира Путина.

С апреля 2012 года - главный редактор телеканала "Стиль и мода".