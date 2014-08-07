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Гаджеты

07 августа 2014, 18:02

Foursquare обновился и сделал редизайн

мобильные приложения Foursquare Swarm

Фото: blog.foursquare.com

Социальная сеть Foursquare окончательно обновилась, сообщается в блоге сервиса. Во-первых, в ней больше нельзя чекиниться – для этого теперь есть приложение Swarm, – а во-вторых, сервис кардинально сменил дизайн. Так, логотип Foursquare стал красным.

В Foursquare по-прежнему можно читать обновления друзей и просматривать комментарии и отзывы пользователей о тех или иных столичных местах. Приложение позволяет находить интересные кафе, музеи, магазины – например, расположенные поблизости или популярные. Однако чтобы сообщить знакомым, где вы находитесь в настоящий момент, придется воспользоваться уже не привычным Foursquare, а приложением Swarm, которое соцсеть выпустила несколько недель назад. Все старые чекины, списки друзей, фотографии и другие данные автоматически перемещаются на новую платформу.

Swarm. Фото: blog.foursquare.com

Обновленная версия Foursquare предлагает пользователям определяться со своими предпочтениями: выбрать продукты, места, заведения, которые им особенно нравятся. Затем приложение формирует список ближайших мест, которые отвечают интересам пользователям, и разбивает их на разделы ("Завтрак", "Кофе", "Ночное заведение" и так далее). Таким образом, теперь Foursquare запоминает вкусы и показывает пользователям исключительно те места, которые точно им понравятся.

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Новый Foursquare освобождает вас от чтения длинных, случайно отобранных отзывов, составленных людьми, не обязательно разделяющими ваши вкусы. Foursquare помогает вам находить места с учетом ваших вкусов, а также рекомендаций от ваших друзей и экспертов, которым вы доверяете.

Скачать новый Foursquare обладатели смартфонов на iOS и Android могут здесь.

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