Foursquare обновился и сделал редизайн

Фото: blog.foursquare.com

Социальная сеть Foursquare окончательно обновилась, сообщается в блоге сервиса. Во-первых, в ней больше нельзя чекиниться – для этого теперь есть приложение Swarm, – а во-вторых, сервис кардинально сменил дизайн. Так, логотип Foursquare стал красным.

В Foursquare по-прежнему можно читать обновления друзей и просматривать комментарии и отзывы пользователей о тех или иных столичных местах. Приложение позволяет находить интересные кафе, музеи, магазины – например, расположенные поблизости или популярные. Однако чтобы сообщить знакомым, где вы находитесь в настоящий момент, придется воспользоваться уже не привычным Foursquare, а приложением Swarm, которое соцсеть выпустила несколько недель назад. Все старые чекины, списки друзей, фотографии и другие данные автоматически перемещаются на новую платформу.

Swarm. Фото: blog.foursquare.com

Обновленная версия Foursquare предлагает пользователям определяться со своими предпочтениями: выбрать продукты, места, заведения, которые им особенно нравятся. Затем приложение формирует список ближайших мест, которые отвечают интересам пользователям, и разбивает их на разделы ("Завтрак", "Кофе", "Ночное заведение" и так далее). Таким образом, теперь Foursquare запоминает вкусы и показывает пользователям исключительно те места, которые точно им понравятся.

Новый Foursquare освобождает вас от чтения длинных, случайно отобранных отзывов, составленных людьми, не обязательно разделяющими ваши вкусы. Foursquare помогает вам находить места с учетом ваших вкусов, а также рекомендаций от ваших друзей и экспертов, которым вы доверяете.

Скачать новый Foursquare обладатели смартфонов на iOS и Android могут здесь.