Число детей-отказников в России за год снизилось почти на 20%

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Количество детей, от которых отказались в роддомах, за год снизилось в России почти на 20 процентов, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в 2013 году было зарегистрировано 5 тысяч 38 случаев отказов матерей от своих младенцев, в 2014 году – 4 тысячи 675, а в прошлом году – уже 3 тысячи 783 случая.

Кроме того, за прошлый год на 12 процентов снизилась младенческая смертность - с 7,4 до 6,5 на тысячу родившихся. К тому же в более чем половине регионов – в 44 из 85 – показатели младенческой смертности ниже средних российских показателей.

Отметим, год назад столичные власти планировали установить в городе "бэби-боксы" для младенцев-отказников, где родители смогут анонимно их оставить.

Первый в России "бэби-бокс" был установлен в Перми еще в 2011 году. Следом такие же устройства появились в Петропавловске-Камчатском. За первые два года с их помощью удалось спасти около десяти брошенных детей.

Законопроект о "бэби-боксах", который легализует и установит правила их организации, планируют рассмотреть в Общественной палате в конце марта.