На митинге театра имени Гоголя пели песни и показывали сценки

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 100 человек собрала акция протеста, организованная артистами театра имени Гоголя в центре столицы 23 сентября. Во время санкционированного митинга актеры высказали свои опасения по поводу возможного закрытия культурного учреждения и потребовали открытого конкурса на замещение должности худрука театра.

Во время митинга актеры исполняли революционные песни из премьерного спектакля Андрея Платонова "Дураки на периферии" и разыгрывали сценки, в основу которых легло общение артистов и нового директора Алексея Малобродского, сообщает РИА Новости.

Среди пришедших на акцию распространялись листовки с просьбой поддержать артистов мятежного театра.

"Наш театр приговорен к уничтожению. Под предлогом ремонта нам будет запрещено играть наши спектакли, по непонятным поводам артистам предлагают уволиться. Мы требуем сохранить труппу, восстановить нормальный режим работы", - заявил представитель театра имени Гоголя.

Часовое мероприятие прошло достаточно спокойно. Сотрудники полиции не зафиксировали ни одного нарушения общественного порядка.

Напомним, что волна возмущения актеров театра имени Гоголя поднялась после назначения на должность худрука Кирилла Серебренникова. Ранее этот пост в течение 25 лет занимал Сергей Яшин. Решением департамента культуры столицы также был назначен новый директор театра – Алексей Малобродский. Контракты с обоими были заключны на ближайшие три года.

По словам обеспокоенных актеров, "новая метла" Серебренников планирует произвести в театре кардинальные изменения, не считаясь при этом с мнением артистов.