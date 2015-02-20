Из-за митинга 21 февраля изменится маршрут автобуса №6

Фото: M24.ru/Елена Долматова

Из-за митинга на Болотной площади в субботу, 21 февраля, изменится маршрут автобуса №6, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 6.30 и до окончания мероприятия автобусы №6 будут следовать после Раушской набережной вместо Болотной площади по Софийской набережной. "Остановка "Кинотеатр "Ударник" отменяется", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением массовых мероприятий 23 февраля в центре города будет ограничено движение транспорта.

Так, с 09.00 и до окончания мероприятия ограничат движение по Страстному бульвару, внутренней части Петровского бульвара и улице Петровка. Кроме того, с 12.00 нельзя будет проехать по улице Охотный ряд и Театральному проезду.

Отметим, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества 22 и 23 февраля наземный общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья.

Кроме того, в ночь с 20 на 21, с 21 на 22 и с 22 на 23 февраля организуется работа ночных маршрутов автобусов №№ Н2 и Н3.

Экспрессные маршруты автобуса №961 "Метро "Ясенево" – СТЦ "Мега–Теплый Стан", №962 "Метро "Бульвар Дмитрия Донского" – СТЦ "Мега-Теплый Стан", №964 "Метро "Теплый Стан" – СТЦ "Мега–Теплый Стан" и №959 "Метро "Митино"– СТЦ "Мега–Химки" будут работать 20, 21, 22 февраля до 00.30, 23 февраля – до 23.30.

22 февраля автобус №839 работает по расписанию субботы.