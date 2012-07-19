Прошел митинг против высоких цен на лекарства для ВИЧ-больных

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Активисты движения «Пациентский контроль» провели протестную акцию у главного офиса международной фармацевтической компании ViiV Healthcare в Москве. Они требовали снизить цены на лекарства для ВИЧ-больных, сообщает РИА Новости со ссылкой на движение.

Каждый второй российский ВИЧ-инфицированный получает медикаменты, произведенные компанией ViiV. Закупка препаратов компании в этом году обошлась государству в 4,8 миллиарда рублей. При этом во многих других странах стоимость этих препаратов в десятки, а в некоторых случаях даже в сотни раз ниже, подчеркивают активисты.

Представители движения планируют и дальше продолжать протестные акции, направленные на снижение закупочных цен на лекарства для ВИЧ-больных.

В России около 100 тысяч ВИЧ-больных россиян обеспечиваются антиретровирусными препаратами за счет федерального бюджета. Всего по состоянию на 1 ноября 2011 года в России зарегистрировано почти 640 тысяч ВИЧ-инфицированных.