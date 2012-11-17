"Пиратская партия" провела митинг против цензуры в интернете

Лидер партии Павел Рассудов. Фото: ИТАР-ТАСС

17 ноября в Москве незарегистрированная "Пиратская партия России" провела митинг против цензуры в интернете. В ходе акции лидер партии Павел Рассудов заявил, что под видом борьбы за безопасность детей в России вводится цензура.

Субботний митинг прошел под лозунгом: "За Луркоморье, за свободу, за вами уже выехали!". Партия выступила против так называемого "черного списка", куда попадают сайты, заподозренные в пропоганде наркотиков, суицида и распространении детской порнографии.

Рассудов отметил, что митинг был согласован, но, несмотря на это, полиция не дала им развернуть флаги. Правоохранители предлагали снять полотна с древка и держать как плакаты.

"Митинг прошел отвратительно", – заявил лидер партии в интервью "Интерфаксу".

"Пиратская партия" решилась провести протестную акцию после того, как в реестр запрещенных сайтов попала популярная энциклопедия интернет-мемов "Луркоморье", интернет-библиотека "Либрусек" и российский торрент-портал Rutracker.org. После удаления вызвавшего претензии контента, сайты исключили из реестра запрещенных. Но, несмотря на возвращение доступа к сайтам, Рассудов уверен, что принимаемые властями меры направлен не на защиту детей, а на введение цензуры.

"Первые ее проявления мы уже увидели, прошедшие блокировки сайтов глупы и бессмысленны. При этом наши дети так и остались беззащитными перед угрозой насилия и наркомании", – подчеркнул он.