В центре Москвы полицейские усилили меры безопасности

Оппозиция отказалась от проведения "Марша свободы" в субботу

В центре столицы 15 декабря усилены меры безопасности в связи с возможностью проведения несогласованного "Марша свободы". Патрули сотрудников ДПС дежурят на Лубянской и Пушкинской площадях.

Перед памятниками Кириллу и Мефодию работают два эвакуатора. В районе Политехнического музея в Лубянском проезде и у метро "Пушкинская" запретили парковку машин. Здесь устанавливают металлические турникеты, сообщает "Интерфакс".

Также правоохранители следят за порядком у Соловецкого камня и у гостиницы "Метрополь". Площадку у памятника Карлу Марксу на театральной площади уже огородили.

При этом в центре Москвы сейчас наблюдается лишь небольшое скопление народа.

Напомним, что ранее оппозиции не удалось согласовать с мэрией города "Марш свободы". Акцию планировали провести 15 декабря на Лубянке, Боровицкой или Манежной площадях. Однако этот маршрут власти не одобрили, так как из-за шествия по центру пришлось бы перекрыть ряд главных улиц.

Мэрия предложила оппозиционерам пройти от Трубной площади по бульварам до станции "Кропоткинская", по Якиманке до Болотной площади или от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Эта альтернатива не была поддержана оппозицией.

В результате власти заявили, что любые попытки проведения несогласованной акции с не соответствущим заявке количеством участников будут пресечены, а прокуратура предупредила оппозиционеров о запрете шествия.

Позже стало известно, что столичные власти запретили еще одну акцию, которая должна была состояться 15 декабря. На Площадь Революции планировали выйти порядка 300 человек – представителей общественно-политической организации "Коммунисты - трудовая Россия - за Советский Союз".

Такое решение было связано с тем, что в правоохранительные органы начала поступать информация о возможности проведения в Москве "антиобщественных действий".

"Это реальная угроза здоровью и жизни граждан, которые могли бы прийти на это мероприятие. Поэтому мы приняли такое решение, и завтра митинга по Площади Революции не будет ", – заявил глава столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.