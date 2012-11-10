В Москве проходит митинг учителей и оппозиции

Учителя проводят митинг за доступное и качественное образование

В центре столицы 10 ноября проходит согласованная акция протеста профсоюзов учителей и представителей левых организаций. Митингующие, собравшиеся на площади Революции, выступают против законопроекта "Об образовании", который рассматривают в Госдуме.

"Митинг организован при поддержке различных политических организаций. В первую очередь – левого толка", - рассказал лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

На акцию пришли около 300 человек. На площади дежурят полицейские, однако мероприятие проходит без инцидентов.

Добавим, что учителя подготовили свой пакет поправок, который намерены передать в Госдуму ко второму чтению.