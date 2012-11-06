Фигурант "болотного дела" отпущен под подписку о невыезде

Фото: ИТАР-ТАСС

Обвиняемый в массовых беспорядках на Болотной площади Федор Бахов отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Решение суда обусловлено положением Бахова – он постоянно проживает в Москве, имеет постоянную работу и на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Кроме того, все следственные действия с оппозиционером уже были проведены.

6 мая в ходе "Марша миллионов" несколько сотен активистов объявили о своем отказе идти на санкционированную акцию и устроили забастовку перед Большим Каменным мостом. Прибывшая на место полиция попыталась разогнать оппозиционеров и началась потасовка, которая переросла в массовые беспорядки. Было задержано 13 человек, 29 октября состоялись первые слушания по этому делу.