4 ноября в Москве будут дежурить почти 5 тысяч полицейских

Фото:ИТАР-ТАСС

В День народного единства порядок в Москве будут обеспечивать почти 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, помимо полицейских, в городе будут дежурить дружинники и солдаты внутренних войск.

Всего на 4 ноября в городе запланировано шесть крупных мероприятий: с 08.00 до 18.00 в Новопушкинском сквере, с 12.00 до 15.00 на Пушкинской площади, с 14.00 до 18.00 в сквере Цветного бульвара.

Также с 16.00 до 18.00 пройдет пикет на площади Революции, с 13.00 до 14.00 – шествие от станции метро "Октябрьское поле" до улицы Маршала Василевского, а также шествие с 14.00 до 15.30 от улицы Перерва до пересечения с Люблинской улицей, у памятника "Солдату Отечества".

Полиция напоминает, что на мероприятия запрещено проносить колюще-режущие предметы, крупные сумки, пластиковые, стеклянные и другие емкости с жидкостями.