В Москве простились с экс-министром обороны РФ Павлом Грачевым

Церемония прощания с бывшим министром обороны России Павлом Грачевым прошла в Культурном центре Вооруженных сил. Грачева похоронят на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания с экс-министром обороны РФ Павлом Грачевым прошла 25 сентября в Культурном центре Вооруженных сил РФ в Москве.

Церемонию посетили коллеги и сослуживцы Грачева: министр обороны РФ Анатолий Сердюков, начальник Генштаба генерал армии Николай Макаров, главнокомандующие разными видами вооруженных сил. Также проститься с покойным пришли его родственники, близкие и друзья, сообщает РИА Новости.

Бывший заместитель министра обороны Владимир Исаков назвал Грачева "настоящим военным и настоящим десантником". Исаков также добавил, что экс-министр всегда берег людей при выполнении боевых задач, за что и был награжден званием Героя Советского союза.

Напомним, Павел Грачев скончался 23 сентября на 64-м году жизни. Он занимал пост министра обороны России с 1992 по 1996 год. Руководил военными действиями российской армии в Чечне.