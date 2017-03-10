Форма поиска по сайту

10 марта 2017, 08:22

Новые самолеты Су-34 поступят на вооружение ВКС России

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Шестнадцать новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступят на вооружение в Воздушно-космические силы России в 2017 году. Об этом рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов при посещении Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, передает "Интерфакс".

Всего на вооружение ВКС поступит 92 самолета Су-34, заказ на которые выполняет Новосибирский авиазавод.

Борисов отметил высокие характеристики Су-34. По его словам, эти самолеты хорошо зарекомендовали себя в сирийском конфликте, а также имеют огромный модернизационный потенциал.

