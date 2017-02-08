Форма поиска по сайту

08 февраля 2017, 07:30

Политика

Подразделения ПВО в Москве привели в высшую степень боеготовности

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России, обороняющие Москву и центральный промышленный район, привели в высшую степень боеготовности, сообщает РИА Новости.

К несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты. Личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С" поднялся по тревоге и совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы, чтобы отправить ее в назначенные районы.

7 февраля Министерство обороны по приказу Владимира Путина начало внезапную проверку боеготовности Воздушно-космических сил страны.

Мероприятия начались в 9 утра по московскому времени. По словам министра обороны Сергея Шойгу, особое внимание уделили развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности боевой авиации к отражению агрессивного удара.

Позже в Кремле объяснили внезапную проверку. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эта практика хорошо зарекомендовала себя в плане поддержания надлежащего уровня боеготовности российских вооруженных сил.

министерство обороны оборона

